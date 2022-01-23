Зеленский: Настало время разведке перейти к наступательным действиям

По словам президента, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность, и в такое время решающую роль играет эффективная разведка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время разведке страны перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов, передает РБК-Украина.

«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии», — сказал украинский лидер.

Свои мысли глава государства озвучил на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины.

«Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности», – подытожил Зеленский, обращаясь к спецорганам.