Тегеран не согласен на промежуточное соглашение по атому

Иран не примет ничего, кроме полного возвращения к ядерной сделке, и не согласен на промежуточное соглашение. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

"Иран находится в Вене для достижения соглашения, которое будет прочным и надежным. Временное соглашение или что-то похожее на него никогда не было в нашей повестке", - цитирует его агентство Fars.

По словам Хатибзаде, есть хороший прогресс по всем четырем документам, которые были представлены на обсуждение. "По некоторым из них противоречий стало меньше", - добавил он.

3 января в Вене после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение.