Экс-главе Имишли предъявлено еще одно обвинение

Было подано ходатайство о том, чтобы мера пресечения была заменена на домашний арест.

Как сообщает АПА, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты обвиняемого сообщили о состоянии здоровья подзащитного. Защитники отметили, что обвиняемый страдает тяжелой болезнью и некоторое время назад был прооперирован.

Дав показания в суде, экс-глава исполнительной власти заявил, что не признает себя виновным по уголовному делу.

Вильям Гаджиев также признан виновным в незаконном хранении оружия. В связи с этим ему дополнительно предъявлено обвинение по статье 228.1 УК.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому были выявлены обоснованные подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки предоставил лицам, стоящим в очереди на жилье, квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном за счет средств государственного бюджета в городе Имишли.

Отметим, что на основании собранных материалов выявлены основания для подозрения в том, что глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев под предлогом оказания социальной помощи присвоил часть средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, а также давал поручения по выдаче некоторым гражданам поддельных справок для свободного передвижения в нарушение требований особого карантинного режима и, злоупотребляя должностными полномочиями, получал в своем доме присвоенные денежные средства.

На основании решения суда от 5 мая 2020 года Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия по адресам проживания Вильяма Гаджиева. В ходе осмотра, проведенного по соответствующим адресам, были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Вильямом Гаджиевым посредством главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также денежные средства в различных валютах, хранившиеся в специальных упаковках, иные документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе следствия выявлены подозрения в том, что Вильям Гаджиев за взятки раздавал квартиры в построенном за счет государственного бюджета в городе Имишли многоквартирном жилом здании лицам, стоящим в очереди за жильем. Также поступила информация о том, что Гаджиев присваивал заработную плату, которая перечислялась на карты безработных и малообеспеченных лиц, привлеченных к общественным работам.

Также были выявлены обоснованные подозрения в систематическом обналичивании и присвоении Вильямом Гаджиевым определенной части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы на территории района, а также на строительство нового административного здания ИВ Имишлинского района.

Кроме того, была получена информация о том, что через должностных лиц, находившихся в его подчинении, Вильям Гаджиев требовал и получал деньги под различными предлогами от должностных лиц местной исполнительной власти и других государственных органов, а также от граждан, занимающихся частной предпринимательской деятельностью на территории района.

В рамках уголовного дела, расследование которого проводилось в СГБ, Вильям Гаджиев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, повторного получения взятки, служебного подлога по соответствующим статьям УК Азербайджанской Республики, и суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

6 мая решением Сабаильского районного суда в отношении Вильяма Гаджиева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.