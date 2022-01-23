В двери Азербайджана постучалась инфляция что за беда?
О глобальных инфляционных процессах, негативно сказывающихся на экономическом росте, сегодня говорит весь мир. Однако большая часть практических мер, предпринимаемых для борьбы с ними, оказывается в итоге недостаточной. Мало того, именно попытки человечества противостоять инфляционным процессам приводят к другой проблеме - необузданному росту цен. В результате Азербайджану, как и большинству государств, глубоко интегрированных в мировую экономику, сложно обуздать инфляцию. Даже несмотря на то, что он свободен от внутренних факторов, способных вызвать столь резкий скачок цен.
Безусловно, активизации инфляционных процессов в Азербайджане в 2021 году во многом способствовали внешние факторы, которые глава Центробанка Эльман Рустамов метко назвал «импортной инфляцией». Затем об этом новом явлении в экономике долго рассуждал и премьер-министр Али Асадов. И в самом деле, было бы наивно полагать, что глобальные экономические процессы обойдут нас стороной, и что правительство Азербайджана сможет до бесконечности сдерживать инфляцию, испытывая извне сильнейший экономический прессинг, следствием которого и стал скачок цен.
Весьма любопытен и во многом поучителен механизм нынешней инфляции. В 2021 году, когда после массового вакцинирования населения и поэтапного смягчения карантинных ограничений глобальная экономика стала вдруг резко разгоняться, выяснилось, что её ощутимо тормозят обрывы звеньев в сложной цепи торгового обеспечения, слабое развитие трудовой занятости населения, а также ощутимый рост цен на транспортировку и логистику. Добавим к этом повсеместное ужесточение таможенного контроля и дефицит рабочей силы, приведшие к простоям ведущих портов и железнодорожных узлов мира, и станут понятны причины, создавшие благоприятные условия для разгула инфляции.
Было бы неверно утверждать, что данная ситуация стала неожиданностью для Азербайджана. Все понимали, что рост инфляции неизбежен, правда, не в таких масштабах.
По данным Всемирного банка, в 2021 году цены на энергоносители повысились в годовом исчислении на 77 процентов, а неэнергетические - на 20 процентов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) отмечает годовое подорожание продуктов питания на мировом рынке на 23,1 процента. Одновременно, расходы на международные перевозки одного контейнера за этот же период возросли примерно на 60 (!!) процентов.
Все это - причины, вызвавшие глобальный всплеск инфляции. Однако рядового потребителя куда больше интересуют, как это коррелируется с ростом цен на продукты питания, на долю которых приходится примерно 75 процентов от общемировой инфляции.
В прошедшем году во многих странах, в том числе и у основных торговых партнеров Азербайджана, инфляционное давление только возрастало. Достаточно отметить, что в ноябре 2021 года рост инфляции относительно годового инфляционного ожидания в США превысил 3,4 раза, в Еврозоне – 2,5, в России – 2,1, в Казахстане – 1,5, в Беларуси – 2,1, в Украине – 2,1, в Грузии – 4,2, а в Турции – в 4,3 раза. Азербайджан, правда, занимает в этом ряду одно из последних мест.
Да, значительный рост глобального спроса, от которого сильно отстают темпы предложения, сделали в итоге свое дело. И сегодня удорожание тарифов, особенно рост цен на продукты питания, уже стал одной из главных угроз сбалансированному развитию мировой экономки и, следовательно, непременно отразится на всех сферах социально-экономической жизни нашей страны.
По мнению экспертов, такая ситуация может продлиться до второй половины текущего года. Вот почему вопрос о том, сумеет ли правительство Азербайджана справиться в таких жестких условиях с задачами по социально-экономическому развитию страны, имеет принципиально важное значение.
Есть все основания полагать, что ответ на него мы получим в ходе ожидающегося на днях заседания Кабинета министров Азербайджана, посвященного итогам прошлого года и планам на 2022 год.