О глобальных инфляционных процессах, негативно сказывающихся на экономическом росте, сегодня говорит весь мир. Однако большая часть практических мер, предпринимаемых для борьбы с ними, оказывается в итоге недостаточной. Мало того, именно попытки человечества противостоять инфляционным процессам приводят к другой проблеме - необузданному росту цен. В результате Азербайджану, как и большинству государств, глубоко интегрированных в мировую экономику, сложно обуздать инфляцию. Даже несмотря на то, что он свободен от внутренних факторов, способных вызвать столь резкий скачок цен.

Безусловно, активизации инфляционных процессов в Азербайджане в 2021 году во многом способствовали внешние факторы, которые глава Центробанка Эльман Рустамов метко назвал «импортной инфляцией». Затем об этом новом явлении в экономике долго рассуждал и премьер-министр Али Асадов. И в самом деле, было бы наивно полагать, что глобальные экономические процессы обойдут нас стороной, и что правительство Азербайджана сможет до бесконечности сдерживать инфляцию, испытывая извне сильнейший экономический прессинг, следствием которого и стал скачок цен.

Весьма любопытен и во многом поучителен механизм нынешней инфляции. В 2021 году, когда после массового вакцинирования населения и поэтапного смягчения карантинных ограничений глобальная экономика стала вдруг резко разгоняться, выяснилось, что её ощутимо тормозят обрывы звеньев в сложной цепи торгового обеспечения, слабое развитие трудовой занятости населения, а также ощутимый рост цен на транспортировку и логистику. Добавим к этом повсеместное ужесточение таможенного контроля и дефицит рабочей силы, приведшие к простоям ведущих портов и железнодорожных узлов мира, и станут понятны причины, создавшие благоприятные условия для разгула инфляции.

Было бы неверно утверждать, что данная ситуация стала неожиданностью для Азербайджана. Все понимали, что рост инфляции неизбежен, правда, не в таких масштабах.

По данным Всемирного банка, в 2021 году цены на энергоносители повысились в годовом исчислении на 77 процентов, а неэнергетические - на 20 процентов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) отмечает годовое подорожание продуктов питания на мировом рынке на 23,1 процента. Одновременно, расходы на международные перевозки одного контейнера за этот же период возросли примерно на 60 (!!) процентов.