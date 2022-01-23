В Армении не понимают, почему Саркисян подал в отставку «именно сейчас»

Кочарян также отметил, что отставка президента Армении была неожиданностью для правящего «Гражданского договора». По его мнению, Армен Саркисян за все время пребывания в должности президента неоднократно имел повод уйти в отставку, и непонятно, почему сделал это именно сейчас.

Армянский депутат не согласен с утверждениями Саркисяна о том, что Конституция не давала ему возможности для полноценного использования своих возможностей во благо страны: «Саркисян прекрасно знал, что создается комиссия по конституционным реформам, и все эти проблемы можно было обсудить в рамках этой комиссии и соответствующих процедур. Объявить об отставке, не дожидаясь создания комиссии, - мне кажется вряд ли здесь стоит ожидать каких-то объяснений».

Армен Саркисян, в 2018 году избранный парламентом президентом Армении, в воскресенье вечером подал в отставку. Свой шаг он объяснил тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.