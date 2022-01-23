Азербайджанские депутаты проголосовали за Марию новость дополнена
Нидерландский сенатор Тини Кокс избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на ближайший год, передает ТАСС.
Результаты голосования были объявлены на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, трансляцию которой ведет пресс-служба организации.
За нидерландского сенатора проголосовали 164 депутата ассамблеи. Единственная соперница Кокса на этих выборах - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады президентской партии "Слуга народа" Мария Мезенцева получила 80 голосов.
Отметим, что азербайджанская делегация в ПАСЕ проголосовала за Марию Мезенцеву.