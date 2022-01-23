В эфире вместо герба Ирана был показан герб Сирии.

В выпуске программы «Москва. Кремль. Путин », э фир от 23.01.22, ведущим которой является Владимир Соловьев, была допущена грубая ошибка.

Государственная эмблема Исламской Республики Иран представляет собой геральдический знак, состоящий из стилизованной под тюльпан надписи «Аллах» (араб. الله‎) арабо-персидским письмом, составленной из изображения обоюдоострого меча и четырех полумесяцев, представленных в абстрактно-схематической форме.

Герб Сирии представляет собой золотого «ястреба курайшитов», смотрящего влево, имеющего на груди щиток цветов государственного флага — красная, белая и чёрная вертикальные полосы с двумя зелёными пятиконечными звездами посередине.