Соловьев перепутал Иран и Сирию видео
В выпуске программы «Москва. Кремль. Путин», эфир от 23.01.22, ведущим которой является Владимир Соловьев, была допущена грубая ошибка.
Выпуск освещал приезд президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву, состоявшийся 19 января.
В эфире вместо герба Ирана был показан герб Сирии.
Государственная эмблема Исламской Республики Иран представляет собой геральдический знак, состоящий из стилизованной под тюльпан надписи «Аллах» (араб. الله) арабо-персидским письмом, составленной из изображения обоюдоострого меча и четырех полумесяцев, представленных в абстрактно-схематической форме.
Герб Сирии представляет собой золотого «ястреба курайшитов», смотрящего влево, имеющего на груди щиток цветов государственного флага — красная, белая и чёрная вертикальные полосы с двумя зелёными пятиконечными звездами посередине.