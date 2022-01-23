Жена Януковича жива

Украинские СМИ распространили сегодня информацию о внезапной смерти супруги экс-президента Украины Виктора Януковича, при этом отмечалось, что официального подтверждения ее смерти пока нет.

Спустя некоторое время в адвокатском объединении Aver Lex, которое защищает интересы экс-президента Украины в судах, опровергли информацию о смерти Людмилы Янукович.

В пресс-службе объединения отметили, что распространенная сегодня в СМИ и соцсетях информация о якобы смерти Людмилы Янукович не соответствует действительности. "Это все черный пиар", - отметили в пресс-службе юридической компании.

Согласно информации украинских СМИ, Людмила Янукович проживает Крыму на вилле, которую якобы купил Виктор Янукович.