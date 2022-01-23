НАТО начало крупные учения в Средиземном море

НАТО проводит военные учения «Удар Нептуна — 22» в Средиземном море с участием флагманского корабля Шестого флота ВМС США USS Harry S. Truman, сообщает издание «Газета».



«Удар Нептуна — 22» завершает запланированную передачу управления авианосной ударной группой авианосца USS Harry S. Truman от Шестого флота США командованию морских ударных сил и поддержки НАТО и альянсу в целом», — говорится в сообщении командования Объединенными вооруженными силами альянса в Неаполе.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщал, что учения стран - членов НАТО с участием американского авианосца Harry S. Truman пройдут в Средиземном море с 24 января по 4 февраля.