В Германии студент устроил стрельбу в университете. Есть раненые, стрелок погиб

Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге (земля Баден-Вюртемберг), несколько человек пострадали, злоумышленник мертв. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила полиция Мангейма.

"Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщило агентство DPA, стрельбу устроил студент, он покончил с собой. Полиция не видит политической или религиозной подоплеки в этом деле.