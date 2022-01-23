Сегодня днем на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в кафе в поселке Гузанлы Агдамского района.

В пресс-службе министерства сообщили haqqin.az, что на место происшествия незамедлительно прибыли соответствующие силы отдела пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Было установлено, что пожар произошел в кафе, построенном с применением деревянных конструкций, и существовала угроза перехода пожара на частный жилой дом, примыкающий к кафе.

Благодаря оперативным мерам, предпринятым пожарными в соответствии с условиями эксплуатации, пожар был потушен за короткие сроки.