Джонсон: «Вторжение в Украину» для России может стать «новой Чечней»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он предупредил президента России Владимира Путина, что любой конфликт может стать «новой Чечней», сообщает Еuronews.
«Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом», — сказал Джонсон.
Джонсон сказал, что позже он обсудит с другими лидерами этот вопрос: «Вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и я думаю, что очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть «новой Чечней».