На место личного врага Пашиняна пришла Кристине Григорян
Парламент Армении избрал на пост омбудсмена кандидата от правящей фракции «Гражданский договор», бывшего замминистра юстиции Кристине Григорян, передают армянские СМИ.
Согласно результатам, за нее проголосовали 68 депутатов.
Напомним, что срок полномочий действующего омбудсмена Армана Татояна истекает в феврале нынешнего года, и власти не намерены его переизбирать. В декабре прошлого года Татоян выступил с резкой критикой правящей партии «Гражданский договор» и обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в давлении на омбудсмена с использованием различных методов.