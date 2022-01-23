Водителей предупреждают об ухудшении видимости на дорогах

25 января ночью и утром на дорогах Баку-Губа, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Баку-Шемаха-Евлах, Губа-Гусар, Гейчай-Уджар, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гаджигабул-Ширван, Шуша-Физули, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, а также Нахчывана и Шахбуза из-за тумана на некоторых участках видимость будет ограничена до 300-800 м, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Также отмечается, что есть вероятность обледенения дорог.