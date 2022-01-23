В понедельник, 24 января, в ходе визита в Сабирабадский район министр образования Эмин Амруллаев встретился с руководителями и заместителями начальников отделов образования Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского и Бейлаганского районов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минобразования.

На встрече, состоявшейся в Центре Гейдара Алиева Сабирабадского района, также присутствовали более 150 директоров школ указанных районов.

Обсуждались существующие проблемы в сфере образования в данных регионах и пути их решения. В завершение были даны соответствующие поручения местным сотрудникам образования и ответы на все вопросы участников встречи.