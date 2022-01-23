Азербайджан. Коронавирус. Последняя статистика
В Азербайджане за последние сутки выявлено 757 случаев заражения коронавирусом, 302 человека вылечились, 9 - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Накануне в Азербайджане было выявлено 1 697 случаев заражения коронавирусом, 526 человек вылечились, 13 - скончались.
Всего в Азербайджане выявлено 634 488 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 612 594 человека вылечились, 8 619 - скончались, число активных больных составляет 13 275.