Информация о законопроекте уже успела вызвать жаркие споры в социальных сетях, пользователи которых узрели в нем попытку властей установить контроль над социальными медиа.

В комитете по правам человека Милли Меджлиса будет разработан новый законопроект «Защита прав граждан в цифровом пространстве». Данный вопрос включен в рабочий план комитета на весеннюю сессию.

В беседе с корреспондентом haqqin.az депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашироглу заявил, что готовящийся к разработке законопроект отвечает интересам всего общества. В Азербайджане до сегодняшнего дня отсутствовали механизмы обеспечения прав граждан в киберпространстве.

«Как права граждан защищаются в офлайне, так должны защищаться и в онлайне. У любого человека должна быть возможность защитить свои честь и достоинство. В ООН и вовсе поднимают вопрос о том, чтобы разработать наднациональное законодательство по обеспечению прав людей в киберпространстве. Что касается Азербайджана, то новый законопроект будет направлен на защиту прав всех пользователей интернета», - сказал он.

Эльшад Мирбашироглу добавил, что в ближайшее время в парламентском комитете пройдут общественные слушания, в ходе которых будут разработаны соответствующие механизмы.

«Если один пользователь оскорбил честь и достоинство другого пользователя в интернете, то у оскорбленного должны быть возможности защитить себя. На кого тогда ложится ответственность? На ком будет ответственность за антигосударственные призывы в интернете? Должен ли провайдер разделять ответственность? Ответы на эти вопросы будут отражены в новом законопроекте», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, будет ли пользователь нести административную или уголовную ответственность за свои действия в киберпространстве, Мирбашироглу подчеркнул, что об этом еще рано говорить.

«Будут проведены соответствующие слушания и разработан механизм. После этого законопроект будет внесен на обсуждение в Милли Меджлисе», - сказал он.