Транспортники навели порядок на еще одной проблемной улице Баку видео
На улице Алиджаббара Оруджалиева в Наримановском районе Баку, отличавшейся неурегулированным движением и отсутствием парковочных мест, проведена реконструкция. Слабая пропускная способность дороги, отсутствие дорожных знаков и линий разметки создавали серьезные препятствия для непрерывного движения транспорта.
Проект, основанный на комплексном анализе, был реализован Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана на основе предложений Бакинского транспортного агентства.
Для устранения плотности и беспорядка движение от пр. Гейдара Алиева до ул. Тебриз организовано в одностороннем порядке.
На 7 пунктах организованы нерегулируемые пешеходные переходы одинакового уровня, парковочные места на 120 автомобилей, на некоторых участках тротуаров проведены работы по расширению, установлены соответствующие дорожные знаки и проведены линии разметки.
В результате увеличена пропускная способность улицы, урегулированы парковки, повышен уровень доступности, обеспечены безопасность и комфорт пешеходов.
Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, при движении от улицы Тебриз к проспекту Гейдара Алиева использовать другие альтернативные улицы, такие как Иззадина Гасаноглу, Ашуга Молла Джума, Мирзабалы Ахмедзаде, Ага Нейматуллы.