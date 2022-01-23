Зеленский позвонил Шарлю Мишелю
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, передает Офис украинского лидера.
«Основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
В ходе разговора президент Зеленский поблагодарил главу Евросовета за то, что дипломаты стран ЕС не покинули Украину.