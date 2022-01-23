Туристку задержали за нацистское приветствие в Освенциме
Полиция Польши сообщила об аресте туристки из Нидерландов, изобразившей нацистское приветствие у входа в мемориальный комплекс на месте бывшего лагеря смерти Освенцим, передает «Вести Израиль».
Персональные данные задержанной иностранки не публикуются. На допросе в полиции женщина назвала произошедшее неудачной шуткой.
По действующим в Польше законам, максимальное наказание за преступления, связанные с демонстрацией нацистских символов или пропагандой идей нацизма, составляет два года лишения свободы.