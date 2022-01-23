Пресс-секретарь Эрдогана о его предстоящей встрече с Путиным

«Дата встречи президентов Турции и России станет известна после визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Омер Челик во время пресс-конференции.

По его словам, Эрдоган является одним из опытных руководителей, который знаком с регионом.

«Его опыт и связь с обеими сторонами принимается всеми с уважением. Визит в Украину очень важен для снижения напряженности. Что касается встречи с Владимиром Путиным, то ее дата станет известна после визита турецкого лидера в Украину», - отметил Челик.