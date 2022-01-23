Иранский министр ознакомился со строительством железной дороги в Зангезурском коридоре

Делегация во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем межправительственной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Рустамом Гасеми посетила Азербайджан, передает пресс-служба Министерства цифрового развития и транспорта.

В ведомстве отметили, что иранская делегация вместе с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым посетила освобожденные от оккупации территории, где они ознакомились с транспортными и другими инфраструктурными проектами, реализуемыми на этих территориях.

В первую очередь гостям была предоставлена информация о Физулинском международном аэропорте, было доведено до внимания, что аэропорт был построен всего за 9 месяцев.