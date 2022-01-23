Али Асадов подписал распоряжение
Утвержден «Порядок разработки внутригородского плана движения». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, на первом этапе по отношению к административной территории города Баку Бакинское транспортное агентство, а по городам Гянджа, Сумгаит, Ширван, Мингячевир, Евлах, Лянкяран, Шеки, Нафталан, Шамкир, Губа, Товуз, Гусар, Билясувар, Масаллы, Хачмаз, Гёйгёль, Гёйчай, Агджабеди – местные органы исполнительной власти должны представить Кабинету министров в течение шести месяцев проект «Плана внутригородского движения», обеспечивающего безопасное и удобное передвижение всех участников дорожного движения в дорожно-уличной сети соответствующих городов.