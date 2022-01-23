Истинная причина отставки Саркисяна: Сент-Китс и Невис

20:25

У президента Армении Армена Саркисяна обнаружили гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис, об этом передает издание Hetq.am. Издание отмечает, что Саркисян в своем заявлении отметил несколько причин отставки, но они имеют мало отношения к реальным причинам. Реальным основанием для ухода стало наличие гражданства другой страны, как минимум, до момента избрания президентом. В частности, Саркисян до недавних пор являлся гражданином островного государства в Карибском море – Сент-Китс и Невис.

На запрос о наличии другого гражданства Саркисян предложил представить доказательства. После предоставления имеющихся данных, он выдвинул свою версию. В частности, он сообщил, что много лет назад инвестировал в эту страну (гостиничный бизнес), после чего передал долю члену своей семьи (до назначения послом в Великобританию в 2013 г.). Сент-Китс и Невис имеют программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. По словам Саркисяна, он получил гражданство без уведомления об этом. В 2013 году он поручил отказаться от гражданства до назначения послом.