Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном новость дополняется
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном, но до этого должны быть проведены переговоры.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном, но до этого должны быть проведены переговоры.
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