Пашинян об отставке Саркисяна: без комментариев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает уместным комментировать мотивы отставки президента страны Армена Саркисяна. Об этом он заявил на онлайн пресс-конференции, передает «Армения Сегодня».

По словам главы правительства Армении, решение принимает и принял сам президент, а сам Пашинян узнал об этом всего за несколько часов до публикации данного решения.

«За 3,5 часа до публикации заявления об отставке он позвонил мне, и мы говорили об этом. Я спросил президента, он обсуждает со мной вопрос, или информирует, что принял решение, я пытался понять, подлежит ли это решение обсуждению. Он сказал, что принял решение», — сказал премьер-министр.