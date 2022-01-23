Пашинян об отставке Саркисяна: без комментариев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает уместным комментировать мотивы отставки президента страны Армена Саркисяна. Об этом он заявил на онлайн пресс-конференции, передает «Армения Сегодня».
По словам главы правительства Армении, решение принимает и принял сам президент, а сам Пашинян узнал об этом всего за несколько часов до публикации данного решения.
«За 3,5 часа до публикации заявления об отставке он позвонил мне, и мы говорили об этом. Я спросил президента, он обсуждает со мной вопрос, или информирует, что принял решение, я пытался понять, подлежит ли это решение обсуждению. Он сказал, что принял решение», — сказал премьер-министр.
Он также добавил, что в этом контексте он не должен комментировать, были ли приведенные президентом в заявлении основания для отставки достаточными или нет. Отметив, что позиция Саркисяна относительно реформы Конституции была известна, Пашинян напомнил, что во время предыдущей пресс-конференции заявил, что его позиция в этом вопросе отличается от позиции президента.