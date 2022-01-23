Неизвестный обстрелял Исламский культурный центр в Германии

Неизвестный мужчина обстрелял из пневматического оружия окна Исламского культурного центра в городе Галле (Германия), передает РИА Новости.

Как рассказали очевидцы события, три снаряда попали в подоконник и упали на пол. В результате инцидента никто не пострадал, ущерба для здания нет.

Сообщается, что стрельба велась из жилого дома напротив, правоохранители нашли пневматическое оружие у одного из жителей, 55-летнего мужчины. По первоначальным данным, он не замешан в политически мотивированных преступлениях, расследование продолжается.