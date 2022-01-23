Сегодня в Баку начался семинар для азербайджанских дзюдоистов и судей, связанный с введением в мировом дзюдо новых правил.

Семинар, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана, ведет хорошо известный в мире грузинский арбитр международной категории Владимир Нуцубидзе, которому доверяют работу на финальных схватках Олимпийских игр и чемпионатов мира. Также стоит отметить, что в 2017 году он был признан лучшим рефери в мире.

В занятиях, проходящих в расположенном на Бакинском Олимпийском стадионе учебно-тренировочном центре спортивного клуба «Нефтчи», наряду с судьями, принимают участие дзюдоисты и тренеры сборной Азербайджана.

Новые правила введены с 1 января. Во внутренних соревнованиях они начнут действовать с марта этого года.

По словам Владимира Нуцубидзе, цель введения новых правил заключается в том, чтобы у спортсменов было меньше травм, что отпугивает от дзюдо детей и их родителей.