Один из лучших арбитров мира проводит семинар в Баку ФОТО
Сегодня в Баку начался семинар для азербайджанских дзюдоистов и судей, связанный с введением в мировом дзюдо новых правил.
Семинар, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана, ведет хорошо известный в мире грузинский арбитр международной категории Владимир Нуцубидзе, которому доверяют работу на финальных схватках Олимпийских игр и чемпионатов мира. Также стоит отметить, что в 2017 году он был признан лучшим рефери в мире.
В занятиях, проходящих в расположенном на Бакинском Олимпийском стадионе учебно-тренировочном центре спортивного клуба «Нефтчи», наряду с судьями, принимают участие дзюдоисты и тренеры сборной Азербайджана.
Новые правила введены с 1 января. Во внутренних соревнованиях они начнут действовать с марта этого года.
По словам Владимира Нуцубидзе, цель введения новых правил заключается в том, чтобы у спортсменов было меньше травм, что отпугивает от дзюдо детей и их родителей.
Советник президента Федерации Азербайджана, известный в прошлом дзюдоист Натик Багиров заявил, что некоторые приемы, которые наши спортсмены активно использовали, теперь запрещены, и за их применение дзюдоиста даже может ждать дисквалификация.
«Важно, чтобы наши спортсмены и судьи хорошо усвоили новые правила, ведь уже скоро им предстоит выступать на международных соревнованиях, - говорит Натик Багиров. – Да, правила в дзюдо часто меняются. Лично я хотел бы, чтобы вернулись старые правила, но таково решение Международной федерации дзюдо, а потому нам надо принять его и привыкнуть к новым порядкам».
Вице-президент Федерации, олимпийский чемпион Эльнур Мамедли отметил, что приглашение в Баку арбитра такого уровня, как Владимир Нуцубидзе – большая удача для азербайджанского дзюдо.
«Нам хочется, чтобы и у нас были судьи, которые обслуживают важнейшие поединки Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Наши рефери, как и спортсмены, должны зарабатывать рейтинг, чтобы их приглашали на крупнейшие соревнования».
Завтра, во второй и заключительный день семинара, с новыми правилами ознакомятся тренеры и спортсмены женской и юношеской сборных Азербайджана, а также тренеры различных клубов и спортобществ.