Глава Совета безопасности Украины: нет повода для паники

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений о возможном конфликте с Россией, передает «Гордон».

«Очень много такой парамилитаристики появляется в СМИ. Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзья, коллеги, немножко сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация для нас полностью понятна, нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были в покое», - отметил он.

Данилов добавил, что в случае необходимости украинские военные смогут дать отпор и ситуация полностью под контролем.