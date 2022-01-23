Армения искренне хочет нормализовать отношения с Турцией

«Ереван искренне хочет нормализовать отношения с Анкарой, установить дипломатические отношения и открыть границы». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на онлайн пресс-конференции, передает ТАСС.

Глава армянского правительства заявил, что в прошлом это не удалось, и Ереван должен использовать тот опыт.

«Возможно ли, что в этом году будут установлены дипотношения? Не знаю, не все зависит от нас. Но я считаю, что будет вполне логичным, если мы добьемся такого результата: и установления дипотношений, и открытия границы», - сказал он.