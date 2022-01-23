Армения искренне хочет нормализовать отношения с Турцией
«Ереван искренне хочет нормализовать отношения с Анкарой, установить дипломатические отношения и открыть границы». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на онлайн пресс-конференции, передает ТАСС.
Глава армянского правительства заявил, что в прошлом это не удалось, и Ереван должен использовать тот опыт.
«Возможно ли, что в этом году будут установлены дипотношения? Не знаю, не все зависит от нас. Но я считаю, что будет вполне логичным, если мы добьемся такого результата: и установления дипотношений, и открытия границы», - сказал он.
По его словам, Армения при сохранении динамики переговоров с Анкарой может принять приглашение турецкой стороны и принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.
«У нас уже состоялась встреча спецпредставителей по урегулированию армяно-турецких отношений. И если эта динамика сохранится, то большая вероятность, что Армения примет участие в дипломатическом форуме в Анталье. Будет нелогично, если мы упустим возможность продолжить разговор. Следует отметить, что мировое сообщество поддерживает процесс урегулирования отношений, в том числе Россия, ЕС, США, государства региона», - заявил Пашинян.