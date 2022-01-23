Здоровье Ассанжа ухудшается с каждым днем

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем после перенесенного в октябре инсульта, передает РИА Новости.

«Джулиан находится в самой суровой тюрьме Великобритании Белмарш более тысячи дней... С каждым днем его здоровье становится хуже. В октябре... он пережил микроинсульт. Очень боимся, что в любой момент с его здоровьем может случится еще что-то более катастрофичное», - сказала она.

Она отметила, что микроинсульт может привести к серьезным осложнениям.