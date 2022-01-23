Байден обсудит с европейскими лидерами ситуацию в Украине
Президент США Джо Байден обсудит с лидерами европейских стран ситуацию в Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Согласно расписанию президента США, сегодня в полночь Байден начнет онлайн-совещание с лидерами европейских стран по вопросу наращивания Россией военной мощи возле границ Украины.
Ожидается, что к встрече также подключатся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.