В Баку завершилось расследование по делу армянских диверсантов
В Сабунчинском районном суде продолжилось заседание по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении – Ишхана Саргсяна и Владимира Рафаэляна. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.
В процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмины Рустамовой были изучены документы.
В них отмечается, что четыре других задержанных вместе с обвиняемыми по этому делу в прошлом году были переданы армянской стороне в обмен на предоставление Арменией минных карт в Агдамском районе. Во время просмотра телефона Ишхана Саргсяна, определены координаты села Агбулаг Товузского района Азербайджана. В 40 километрах от села находится станция нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Во время осмотра телефона Ишхана Саргсяна 27 мая 2021 года были также обнаружены изображения села Юхары Айрым Кельбаджарского района.
Судебное расследование по делу завершено, и прокурор попросил у суда время для выступления.
Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля.
Оба гражданина Армении обвиняются по статье 214.2.3 (терроризм, совершенный с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Стало известно, Ишхан Саргсян родился в Ереване и получил высшее военное образование. Он признался, что работал в воинской части в качестве инженера-сапера. Владимир Рафаэлян заявил, что также является инженером-сапером.
Согласно материалам следствия, 27 мая 2021 года командир группы войск разведки специального назначения Министерства обороны Армении Ишхан Ашотович Саргсян и инженер-сапер Владимир Отарович Рафаэлян незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Кельбаджарского района, где дислоцированы подразделения Министерства обороны Азербайджана и заминировали дорогу близ села Юхары Айрым.
Указанные лица были задержаны во время совершения преступления. Во время задержания у них было обнаружено и изъято 23 мины типа «ТМ 62 – М» и «Е-00-М».