В Баку завершилось расследование по делу армянских диверсантов

В Сабунчинском районном суде продолжилось заседание по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении – Ишхана Саргсяна и Владимира Рафаэляна. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az.

В процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмины Рустамовой были изучены документы.

В них отмечается, что четыре других задержанных вместе с обвиняемыми по этому делу в прошлом году были переданы армянской стороне в обмен на предоставление Арменией минных карт в Агдамском районе. Во время просмотра телефона Ишхана Саргсяна, определены координаты села Агбулаг Товузского района Азербайджана. В 40 километрах от села находится станция нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Во время осмотра телефона Ишхана Саргсяна 27 мая 2021 года были также обнаружены изображения села Юхары Айрым Кельбаджарского района.