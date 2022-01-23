Столтенберг: развертывание сил НАТО не угрожает России

«Развертывание новых сил НАТО в Восточной Европе не угрожает России и не мешает диалогу с ней». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передают «Известия».

Он отметил, что НАТО – это оборонительный альянс, развертывание новых сил на востоке пропорционально ситуации и не угрожает России.

«Мы продолжаем призывать Россию к диалогу в Совете Россия – НАТО», - сказал Столтенберг.

Напомним, что ранее в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Испания направляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.