Глава МИД Грузии: наш выбор – полная интеграция в Европу

«Наш выбор – полная интеграция страны в евроатлантические структуры. Это цивилизованный выбор грузинского народа, закрепленный в нашей Конституции. Поэтому мы, как правительство, власть, приложим все усилия, чтобы быть последовательными в отстаивании этой позиции». Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, никакой ревизии данного решения не будет.

«Я еще раз подтверждаю вам это, по итогам встреч, которые у меня были», - заявил Залкалиани.