США привели в готовность около 9 тысяч военных

«Пентагон в кризисной ситуации вокруг Украины привел порядка 8,5 тысячи военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности к переброске в Европу, но решений об их отправке пока не принималось». Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

По его словам, министр обороны Ллойд Остин привел ряд воинских частей на территории США в состояние повышенной готовности к развертыванию. Их численность достигает 8,5 тысячи.