Вашингтон готов к прямым переговорам с Тегераном по «ядерной сделке»

«Мы готовы провести прямые переговоры с Тегераном», - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как отметили в ведомстве, Вашингтон считает, что прямое взаимодействие США и Ирана способствовало бы более продуктивной работе как в части восстановления иранской ядерной сделки, так и по другим вопросам.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном, если это потребуется для достижения соглашения по ядерной сделке.