Новая партизанская война в Сирии и Ираке ох уж эта птица Феникс!
К неоднократным предупреждениям haqqin.az о том, что «Исламское государство» в Сирии и Ираке не разгромлено, а просто поменяло тактику, сделав упор на формирование подполья – многие относились крайне, мягко говоря, скептически. Что, дескать, эти «щелкоперы» могут понимать в тонких материях борьбы с терроризмом, в Востоке и высокой политике, все за сенсациями гоняются, страху нагоняют.
Четыре дня в конце нынешнего января расставили точки над i. Вечером 20 января боевики «Исламского государства» напали на тюрьму Ас-Синаа в Хасеке на подконтрольной курдам сирийской территории. В учреждении содержаться около 5 тысяч членов ИГИЛ, в том числе — около тысячи иностранцев. А 23 января в Ираке 11 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков этой же группировки.
Беспрецедентные по дерзости атака на сирийскую тюрьму Ас-Синаа и вырезанный под корень опорный пункт иракской первой дивизии в провинции Дияла, район Аль-Азым, убедительно показали, что о разгроме «Исламского государства» говорить не приходится. Оно стало действовать более скрытно, отказалось от масштабных боев с армейскими подразделениями – но при этом не утратило своей эффективности и смертоносности.
Атака на Ас-Синаа началась с подрыва заминированного автомобиля у расположенного рядом с тюрьмой объекта хранения и распределения нефтепродуктов. Стоявшие там бензовозы загорелись жарко, еще более усиливая площадь пожара и возникшую неразбериху.
Из-за взрывов образовался пролом в стене, через который и кинулись заключенные. Другая их часть в это время напала на охранников, убив при этом начальника тюрьмы. А когда охрана и прибывшая к месту происшествия курдская полиция кинулись в погоню – их встретил умело организованный заградительный огонь группы прикрытия.
Поиск беглецов продолжается по сей день. По первоначальной официальной версии, из тюрьмы сбежали 20 заключенных, трое из них были ликвидированы. Но позднее появились сообщения, что из Ас-Синаа рывок на свободу совершили восемьсот человек и 100 из них уже поймано. Чему верится гораздо больше, поскольку до вчерашнего дня в Хасеке шли уличные бои, туда были подтянуты дополнительные подразделения «Сирийских демократических сил», действия которых с воздуха поддерживали американские ВВС.
Как говорят сами курдские власти, в нападении на Ас-Синаа приняли участие около 200 боевиков ИГ. Официально «побежденная» группировка вновь наглядно продемонстрировала способность организовать нападение на город, заставив противника стягивать к нему крупные силы даже из других провинций.
Не менее масштабно выглядят и события в иракской провинции Дияла. Группа боевиков под покровом ночи захватила блокпост 1-й дивизии и уничтожила находившихся там 11 военнослужащих правительственных войск. Губернатор провинции объяснил произошедшее «халатностью военных», но это больше похоже на неудачную попытку властей «найти стрелочников» вместо того, чтобы адекватно объяснить, почему боевики могут спокойно и безнаказанно нападать на военные объекты. Причем, делают это регулярно.
А тут подоспело и разъяснение происходящего от пресс-службы Международной антитеррористической коалиции. Из которого мир с изумлением узнал, что наступление ИГ – это, оказывается, «акт отчаяния». А активизация их атак делает группировку «гораздо слабее». Словом, ситуация под контролем, «Исламское государство» будет разгромлено.
Остается только один вопрос: в который раз? Признаться, и политики, и эксперты уже устали «хоронить Исламское государство». Тем более, что чем чаще это происходит, тем чаще и со все большей кровью оно воскресает.
Не группировка, а какой-то Кащей Бессмертный, право слово. Причем, по данным самих американцев, в разных лагерях и тюрьмах Сирии содержатся до 10 тысяч членов ИГ, а еще столько же в Ираке и Сирии остаются на свободе.
Какая-то очень странная «победа» получается. После которой каждый день стоит ждать новых атак, эффект от которых становится все болезненнее, а сами они – все более эффективнее.