Джемаль Бустани, автор haqqin.az 00:29

К неоднократным предупреждениям haqqin.az о том, что «Исламское государство» в Сирии и Ираке не разгромлено, а просто поменяло тактику, сделав упор на формирование подполья – многие относились крайне, мягко говоря, скептически. Что, дескать, эти «щелкоперы» могут понимать в тонких материях борьбы с терроризмом, в Востоке и высокой политике, все за сенсациями гоняются, страху нагоняют. Четыре дня в конце нынешнего января расставили точки над i. Вечером 20 января боевики «Исламского государства» напали на тюрьму Ас-Синаа в Хасеке на подконтрольной курдам сирийской территории. В учреждении содержаться около 5 тысяч членов ИГИЛ, в том числе — около тысячи иностранцев. А 23 января в Ираке 11 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков этой же группировки. Беспрецедентные по дерзости атака на сирийскую тюрьму Ас-Синаа и вырезанный под корень опорный пункт иракской первой дивизии в провинции Дияла, район Аль-Азым, убедительно показали, что о разгроме «Исламского государства» говорить не приходится. Оно стало действовать более скрытно, отказалось от масштабных боев с армейскими подразделениями – но при этом не утратило своей эффективности и смертоносности.

Атака на Ас-Синаа началась с подрыва заминированного автомобиля у расположенного рядом с тюрьмой объекта хранения и распределения нефтепродуктов. Стоявшие там бензовозы загорелись жарко, еще более усиливая площадь пожара и возникшую неразбериху. Из-за взрывов образовался пролом в стене, через который и кинулись заключенные. Другая их часть в это время напала на охранников, убив при этом начальника тюрьмы. А когда охрана и прибывшая к месту происшествия курдская полиция кинулись в погоню – их встретил умело организованный заградительный огонь группы прикрытия. Поиск беглецов продолжается по сей день. По первоначальной официальной версии, из тюрьмы сбежали 20 заключенных, трое из них были ликвидированы. Но позднее появились сообщения, что из Ас-Синаа рывок на свободу совершили восемьсот человек и 100 из них уже поймано. Чему верится гораздо больше, поскольку до вчерашнего дня в Хасеке шли уличные бои, туда были подтянуты дополнительные подразделения «Сирийских демократических сил», действия которых с воздуха поддерживали американские ВВС.