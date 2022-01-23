Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал не впадать в панику.

Выдержки из заявления главы государства, сделанного им после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны, опубликованы в его Telegram-канале, передает РБК

Он заверил, что ситуация на востоке страны находится под контролем, «повода для паники нет».