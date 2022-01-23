Зеленский обратился к украинцам: повода для паники нет видео
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал не впадать в панику.
Выдержки из заявления главы государства, сделанного им после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны, опубликованы в его Telegram-канале, передает РБК
Он заверил, что ситуация на востоке страны находится под контролем, «повода для паники нет».
«Мы работаем ради полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их», - сказал Зеленский в обращении.
Он попросил сохранять спокойствие и «не кричать, что все пропало».