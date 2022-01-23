Минтруда: в единых координационных центрах обслужено 11 тысяч человек
Единые координационные центры, созданные Указом президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, за истекший период оказали услуги 11 000 членам семей шехидов, военнослужащим, раненым на войне, а также и инвалидам войны. Об этом заявили haqqin.az в пресс-службе Минтруда Азербайджана.
В настоящее время в центрах DOST в Баку и Апшеронском районе, а также в городе Гянджа, Масаллинском и Уджарском районах действуют региональные единые координационные центры.
В этих центрах лицам указанных категорий оперативно, прозрачно, исходя из принципа удобства и удовлетворенности граждан посредством «единого окна оказывают услуги по 26 направлениям 39 учреждений, 6 центров (Минтруда и социальной защиты, Минобороны, Минздрав, Государственная служба по мобилизации и призыву, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию, Государственная страховая коммерческая компания) и 33 местные органы исполнительной власти.
Ведется подготовка к запуску в ближайшие дни единых координационных центров и в других регионах.