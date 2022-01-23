Минтруда: в единых координационных центрах обслужено 11 тысяч человек

Единые координационные центры, созданные Указом президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года, за истекший период оказали услуги 11 000 членам семей шехидов, военнослужащим, раненым на войне, а также и инвалидам войны. Об этом заявили haqqin.az в пресс-службе Минтруда Азербайджана.

В настоящее время в центрах DOST в Баку и Апшеронском районе, а также в городе Гянджа, Масаллинском и Уджарском районах действуют региональные единые координационные центры.