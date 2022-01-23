Американский F-35 потерпел аварию в Южно-Китайском море

Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США в Южно-Китайском море, сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.

«Инцидент с F-35С Lightning II произошел при посадке на палубе, когда «Карл Винсон» проводил плановые полеты в Южно-Китайском море. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате происшествия также пострадали семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.