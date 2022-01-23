Президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить российскому коллеге Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине, пишет Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС.

«Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», - отметил источник в администрации французского лидера.

Он также подтвердил, что 26 января в Париже запланирована встреча политических советников «нормандского формата» (Франция, Германия, Россия и Украина).