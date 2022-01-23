Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продлятся до среды, их интенсивность снизится к пятнице. Жителей города просят не выезжать на дороги общего пользования без необходимости.

На севере Стамбула три человека погибли и 18 пострадали в двух автобусных авариях.

Сильный снегопад не прекращается в Стамбуле уже несколько дней. Власти закрыли движение судов по проливу Босфор из-за плохой видимости. Приостановлено междугороднее автобусное сообщение, передает Euronews.

Также на несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к аэропорту Стамбула.

Рабочий день госслужащих сокращен на несколько часов. Работа курьеров на двухколесном транспорте прекращена до следующего распоряжения.

В двух воздушных гаванях мегаполиса отменены десятки авиарейсов. В новом аэропорту Стамбула под тяжестью снега обрушилась крыша.