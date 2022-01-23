В воздухе запахло войной – доллар дорожает, нефть и рубль падают мировая лихорадка
В воздухе откровенно запахло войной, о чем свидетельствуют данные мировых бирж - надежных барометров геополитических течений. Доллар, которому еще недавно пророчили последние дни на фоне его непрочных позиций, стал резко набирать вес, что сразу привело в движение фондовые и товарные биржи. В результате одни товары и акции обвалились, а другие взлетели. Что будет завтра, никто не знает.
Курс доллара расчетами «завтра» вырос на Московской бирже в понедельник на 1,56 рубля - 79 рублей, это максимальное значение с октября 2020 года. А курс евро поднялся на 1,49 рубля - до 89,36 рубля, что является максимумом с лета 2021 года. Официальный курс доллара к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 77,3649 рубля за доллар. А официальный курс евро к рублю составляет 87,5925 рубля за евро. В целом спад на Московской бирже усилился, стоимость большинства «голубых фишек» рухнула на 10-13,6%. Дошло до того, что Банк России объявил в 15:00 о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность на фондовом рынке. После этой новости рубль укрепился, отвоевав у доллара и евро почти 50 копеек.
Российская валюта теряла в стоимости и раньше, но если в прошлом это происходило, по мнению экспертов, из-за обострения напряженности вокруг Украины, то теперь прибавилась еще одна причина - неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности. На рынках господствует негатив на фоне заявлений о приведении войск России и Украины в полную боеготовность, активизировалось и НАТО. Кроме этого, заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о готовности Украины перейти в наступление на Донбасс, еще больше взбудоражило биржи.
Уверенный рост цен на нефть сменился снижением из-за укрепления доллара на фоне обострения геополитической напряженности вокруг Украины. Brent, пробившая недавно потолок в 90 долларов, подешевела до 85,64 доллара за баррель на фоне укрепления доллара. А стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже опустилась на 3% - до 82,59 доллара за баррель. Нефть, баланс которой на глобальном рынке умело регулировала в последнее время ОПЕК+, сегодня сдает позиции.
И это связано не с призывами президента США Джо Байдена или выбросами ведущими потребителями на рынок миллионов баррелей нефти из своих резервов. Нет, трейдеры куда больше обеспокоены неопределенностью ситуации вокруг Украины. Одно дело, когда на границе придет в движение мощная военная техника или Запад введет обещанные «невиданные доселе» санкции, в том числе и на углеводородные ресурсы России. Это, безусловно, приведет к росту спроса, а соответственно и цен. Но пока противоборствующие стороны выжидают непредсказуемые итоги переговоров, биржи замерли в ожидании, а трейдерам в столь неопределенной ситуации незачем рисковать.
Правда иначе обстоит ситуация на газовом рынке Европы. Стоимость февральского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась 24 января на 19,4% - до 1102 долларов за 1000 кубометров. Помнится, 21 декабря прошлого года спотовая цена газа в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за 1000 кубометров. Вскоре они упали более чем вдвое, но в последние дни снова стали расти. Ранее мы уже не раз отмечали, что цены на газ в Европе, да и мире в целом, связаны не столько с климатическими катаклизмами, сколько с геополитическими катаклизмами. Однако новая геополитика носит несколько иной характер, при этом жестко влияя на реальные товары стратегической значимости. Нетрудно догадаться, как негативно повлияла международная обстановка на виртуальные товары – акции, ценные бумаги, криптовалюты. Крупнейшие транснациональные компании в сфере ИКТ за считанные дни потеряли десятки миллиардов долларов. А мировой рынок криптовалют, по данным CoinDesk, потерял за сутки 130 млрд долларов. В частности, стоимость биткоина снизилась на 6% - до 33,35 тыс долларов, что на 51% ниже рекордного прошлогоднего ноябрьского уровня.
А доллар на этом фоне продолжает укрепляться по отношению к основным валютам в ожидании итогов январского заседания Федеральной резервной системы. Ожидается, что Федрезерв подготовит почву для мартовского повышения ставки. Дорогой доллар снижает инвестиционную привлекательность нефти для держателей других валют. С другой стороны, инвесторы обеспокоены по поводу возможных перебоев поставок нефти из России и с Ближнего Востока. Дальнейшая эскалация конфликта вокруг Украины и тревожная ситуация на Ближнем Востоке оправдывают премию за риск, в частности к нефтяным котировкам, имеющим важное значение и для Азербайджана. Ведь ОПЕК+ и так с трудом добивается согласованного уровня добычи…