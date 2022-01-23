В воздухе откровенно запахло войной, о чем свидетельствуют данные мировых бирж - надежных барометров геополитических течений. Доллар, которому еще недавно пророчили последние дни на фоне его непрочных позиций, стал резко набирать вес, что сразу привело в движение фондовые и товарные биржи. В результате одни товары и акции обвалились, а другие взлетели. Что будет завтра, никто не знает.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на Московской бирже в понедельник на 1,56 рубля - 79 рублей, это максимальное значение с октября 2020 года. А курс евро поднялся на 1,49 рубля - до 89,36 рубля, что является максимумом с лета 2021 года. Официальный курс доллара к рублю, объявленный Банком России с 25 января, составляет 77,3649 рубля за доллар. А официальный курс евро к рублю составляет 87,5925 рубля за евро. В целом спад на Московской бирже усилился, стоимость большинства «голубых фишек» рухнула на 10-13,6%. Дошло до того, что Банк России объявил в 15:00 о приостановке покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность на фондовом рынке. После этой новости рубль укрепился, отвоевав у доллара и евро почти 50 копеек.

Российская валюта теряла в стоимости и раньше, но если в прошлом это происходило, по мнению экспертов, из-за обострения напряженности вокруг Украины, то теперь прибавилась еще одна причина - неопределенность в переговорах по гарантиям безопасности. На рынках господствует негатив на фоне заявлений о приведении войск России и Украины в полную боеготовность, активизировалось и НАТО. Кроме этого, заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о готовности Украины перейти в наступление на Донбасс, еще больше взбудоражило биржи.

Уверенный рост цен на нефть сменился снижением из-за укрепления доллара на фоне обострения геополитической напряженности вокруг Украины. Brent, пробившая недавно потолок в 90 долларов, подешевела до 85,64 доллара за баррель на фоне укрепления доллара. А стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже опустилась на 3% - до 82,59 доллара за баррель. Нефть, баланс которой на глобальном рынке умело регулировала в последнее время ОПЕК+, сегодня сдает позиции.