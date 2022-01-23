Совместное заявление Минздрава и TƏBİB

Учитывая поступающие в последние дни в органы здравоохранения многочисленные обращения в связи с внесенными в постановление Кабинета министров Азербайджана от 27 ноября 2021 года за №371 изменениями, сокращенный до 7 дней карантинный период для лиц, инфицированных новым штаммом COVID-19, распространяется и на лиц, у которых до 24 января был выявлен положительный результат ПЦР-теста, а также на лиц, находившихся с ними в тесных контактах. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана и Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В заявлении особо отмечается, что, учитывая генетические особенности омикрон-штамма коронавируса, граждане должны следовать установленным органами здравоохранения инструкциям, которые снижают риск заражения вирусом.

Результаты проведенных исследований еще раз свидетельствуют, что наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные штаммы коронавируса, является вакцинация, говорится в совместном заявлении.