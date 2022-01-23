Сиамские близнецы Кочарян и Саргсян разругались из-за Армена Саркисяна

Отставка Армена Саркисяна создает в Армении новые реалии. В ближайшее время правительство может стать полностью однополярным. Сейчас все обсуждают, как Армен Саркисян оказался в кресле президента РА. Об этом пишет «Грапарак».

Как пишет газета, в тот период фигурировали разные имена, в частности имя Вазгена Манукяна, но заявление тогдашнего премьер-министра Сержа Саргсяна о том, что будет избран человек, владеющий языками, дало понять, что речь идет об Армене Саркисяне.