Сиамские близнецы Кочарян и Саргсян разругались из-за Армена Саркисяна
Отставка Армена Саркисяна создает в Армении новые реалии. В ближайшее время правительство может стать полностью однополярным. Сейчас все обсуждают, как Армен Саркисян оказался в кресле президента РА. Об этом пишет «Грапарак».
Как пишет газета, в тот период фигурировали разные имена, в частности имя Вазгена Манукяна, но заявление тогдашнего премьер-министра Сержа Саргсяна о том, что будет избран человек, владеющий языками, дало понять, что речь идет об Армене Саркисяне.
Именно тогда Роберт Кочарян встречался с третьим президентом и призывал его не приводить Армена Саркисяна к власти.
После этого разговора и без того напряженные отношения между Кочаряном и Сержем Саргсяном окончательно испортились.
Отметим, недавно в интервью азербайджанским телеканалам президент Ильхам Алиев назвал Кочаряна и Саргсяна сиамскими близнецами.