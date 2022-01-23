Массовый блэкаут в Центральной Азии обновлено
Министерство энергетики Киргизии сообщило, что сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. "По всей территории республики нет электричества", - заявили в ведомстве.
"Подачу электроэнергии восстановят в течение 30 минут", - сказал Интерфаксу представитель министерства, при этом причины сбоев он не назвал.
В свою очередь ТАСС сообщает, что большая часть Бишкека обесточена, также отсутствует электричество во втором по величине городе Оше и нескольких других городах. В Бишкеке отключено отопление, в некоторых районах нет воды. В столице Киргизии у многих пользователей не работает мобильный интернет. Причины произошедшего госорганы пока не пояснили. В соцсетях пишут, что электричества также нет в областном центре Нарын и ряде населенных пунктов Чуйской области. В Бишкеке перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах. Из-за отсутствия интернета банки перестали проводить операции.
Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются и в Алматы и Алматинской области. Об этом сообщил новостной портал zakon.kz. "В Алматы и Алматинской области перебои с электричеством. Казахстанцы в соцсетях пишут, что без света остались и южные регионы страны", - говорится в информации.
Министерство энергетики Узбекистана также сообщило об отключении электроэнергии в нескольких районах страны. "Сегодня, 25 января, в 11:00 в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности", - обещают власти.
Как пояснили в ведомстве, часть страны обесточена из-за внезапного отключения электричества в Казахстане и Киргизии, так как три страны подключены к единой электросети.
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В трех странах Центральной Азии прошли отключения электричества, перебои с подачей электроэнергии зафиксированы на юге Казахстана, в столице Киргизии Бишкеке и в Узбекистане, в Ташкенте.
РБК передает, что в Алматы электричество пропало в части районов города утром 25 января, в некоторых домах подачу электроэнергии восстановили, сообщил изданию местный житель. Электричества также нет в Шымкенте, Таразе, Туркестанской области. В акимате (администрации) Алматы сообщили, что в городе упало напряжение в сети и сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях, ведутся работы по переподключению.
В Бишкеке электричество отключилось около полудня. Также отключено электроснабжение в городе Ош, без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.
В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро. Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме.