Министерство энергетики Киргизии сообщило, что сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. "По всей территории республики нет электричества", - заявили в ведомстве.

"Подачу электроэнергии восстановят в течение 30 минут", - сказал Интерфаксу представитель министерства, при этом причины сбоев он не назвал.

В свою очередь ТАСС сообщает, что большая часть Бишкека обесточена, также отсутствует электричество во втором по величине городе Оше и нескольких других городах. В Бишкеке отключено отопление, в некоторых районах нет воды. В столице Киргизии у многих пользователей не работает мобильный интернет. Причины произошедшего госорганы пока не пояснили. В соцсетях пишут, что электричества также нет в областном центре Нарын и ряде населенных пунктов Чуйской области. В Бишкеке перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах. Из-за отсутствия интернета банки перестали проводить операции.

Перебои с подачей электроэнергии наблюдаются и в Алматы и Алматинской области. Об этом сообщил новостной портал zakon.kz. "В Алматы и Алматинской области перебои с электричеством. Казахстанцы в соцсетях пишут, что без света остались и южные регионы страны", - говорится в информации.

Министерство энергетики Узбекистана также сообщило об отключении электроэнергии в нескольких районах страны. "Сегодня, 25 января, в 11:00 в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности", - обещают власти.

Как пояснили в ведомстве, часть страны обесточена из-за внезапного отключения электричества в Казахстане и Киргизии, так как три страны подключены к единой электросети.