Когда армянские официальные лица открывают рот – жди фейерверка глупости и лжи, в чем мир уже неоднократно убеждался. Понятно, что язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли, веками так повелось, но все же некую меру здесь нужно соблюдать и берега видеть. Но Никола Пашиняна это, как он сам считает, совершенно не касается – вот он и брякает в онлайн-режиме перед камерами, что ему в голову взбредет.

Армения передала свои предложения по мерам безопасности на армяно-азербайджанской границе как России, так и напрямую Азербайджану. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Пресловутые армянские предложения по мерам безопасности – это не про демаркацию границ, как может подумать всякий здравомыслящий человек, всерьез заинтересованный в стабильности на Южном Кавказе. Как заявил сам армянский премьер, «речь, в частности, идет о зеркальном отводе войск, о чем я говорил еще в мае 2021 года».

Нет, он не забывает твердить, что «комиссия по делимитации и демаркации должна быть сформирована как можно скорее». Но чуть позже. После того, как произойдет этот самый «зеркальный» отвод. И вот ведь что интересно, выгода Армении здесь очевидна: ее армия боевой силы из себя не представляет, а потому случись что – она опять полетит на пинках, так что лучше ей держаться от границ с Азербайджаном подальше. Но в чем выгода от армянского «отзеркаливания» для Баку?

У Пашиняна внятного ответа на этот вопрос нет. Очередное наглое условие проигравшей стороны с целью максимально затянуть начало мирного процесса. Армянский премьер, возможно, и в своих глазах, и в глазах части населения своей страны выглядит хитрейшим из хитрых. Таким, знаете ли, побитым, но бесстрашным львом, отчаянно сражающимся за клочок национальной шерсти, то есть чести – но это только он сам так думает.

Для остального мира – он мелкий интриган, возомнивший себя гроссмейстером подковерных интриг. Впрочем, его комплексы и девиантное поведение – это проблемы его неустоявшейся психики. Куда как более важным представляется вопрос, откуда у него такой прилив смелости, что он выставляет какие-то предварительные условия и вновь подвергает ревизии достижения Московского процесса?

Операция ОДКБ в Казахстане – вот источник его смелости. Он был допущен «к столу» заседаний и решений, голосовал за введение войск и даже отправил роту жалких военнослужащих в составе контингента – и теперь горд. Как же, «признали за своего», хотя сам его приход к власти долгое время вызывал большие сомнения в столицах ОДКБ.

А поскольку сама ОДКБ теперь трансформировалась в Организацию сохранения безопасности правящих элит государств-членов, то и Пашинян решил, что его власть находится под защитой этого блока. Как же не воспользоваться такой возможностью, не попытаться поторговаться, не повыставлять дополнительных условий, не понадувать щеки от важности? Армянская политика без этого – и не политика вовсе.

Проблема Пашиняна заключается в том, что возникшая у него иллюзия того, что после Казахстана ему многое позволено – иллюзия и есть, никаких реальных оснований под собою не имеющая. Только скорейшая демаркация и делимитация границы с Азербайджаном является реальной гарантией безопасности для него и для всей Армении в целом. Только ответственный диалог с Баку даст Еревану шанс на выход из глубокого кризиса, в котором он пребывает. И чем быстрее Пашинян это поймет – тем будет лучше для него.