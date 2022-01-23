В Петропавловске-Камчатском на оптовой базе произошел конфликт между местными торговцами и приезжими, в ходе которого одна из сторон применила оружие.

Местное информагентство «Кам 24» пишет со ссылкой на одного из камчатских предпринимателей, знакомого с ситуацией, что конфликт произошел между выходцами из Азербайджана. С одной стороны были коммерсанты, работающие на базе, с другой - приезжие из Москвы. С торговцев требовали крупную сумму денег. Предприниматели отказались платить. Завязалась драка. Приезжие стреляли из травматического пистолета. Однако вымогателям, которых было меньше, все же пришлось уйти с базы, пишет издание.