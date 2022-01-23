Азербайджанцы устроили в России разборки со стрельбой есть пострадавшие
В Петропавловске-Камчатском на оптовой базе произошел конфликт между местными торговцами и приезжими, в ходе которого одна из сторон применила оружие.
Местное информагентство «Кам 24» пишет со ссылкой на одного из камчатских предпринимателей, знакомого с ситуацией, что конфликт произошел между выходцами из Азербайджана. С одной стороны были коммерсанты, работающие на базе, с другой - приезжие из Москвы. С торговцев требовали крупную сумму денег. Предприниматели отказались платить. Завязалась драка. Приезжие стреляли из травматического пистолета. Однако вымогателям, которых было меньше, все же пришлось уйти с базы, пишет издание.
В результате конфликта с обеих сторон серьезно пострадали несколько человек. Соцсети пишут, что есть погибшие, однако в краевом управлении МВД России агентству сказали, что погибших нет.
«В полицию обратились предприниматели, сообщившие, что злоумышленники, ориентированные на криминальные структуры России, вымогают у них деньги за покровительство в размере более 12 миллионов рублей, угрожая при этом насильственными действиями. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю при содействии бойцов ОМОН «Гейзер» Управления Росгвардии по Камчатскому краю задержали подозреваемых лиц на улице Крылова, а также установили события произошедшего, в том числе и причинение телесных повреждений обеим сторонам конфликта», – рассказали информагентству в полиции.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Вымогателям грозит наказание до 15 лет лишения свободы.