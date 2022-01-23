Индийские погранвойска в Кашмире приведены в повышенную боеготовность

Индия привела в повышенную боеготовность пограничные войска на линии контроля в Кашмире в связи с возможным проникновением террористов из Пакистана. Об этом сообщила газета The Asian Age со ссылкой на командование погранвойск.

"Повышенная боевая готовность объявлена в связи с данными разведки о готовящемся проникновении в Индию от 104 до 135 боевиков из тренировочных лагерей в Пакистане с целью осуществления терактов в предстоящий 26 января индийский государственный праздник День республики", - цитирует ТАСС заявление командующего погранвойсками в союзной территории Джамму и Кашмир Раджи Бабу Сингха.

По его словам, силы безопасности усилили патрулирование на линии контроля в Кашмире и приняли дополнительные меры для борьбы с беспилотниками, используемыми Пакистаном для переброски действующим в Джамму и Кашмире террористам оружия и боеприпасов.